Wenn sich die aktuelle Entwicklung verstetigen sollte, dürfte an den Devisenmärkten bald ein noch viel rauerer Wind wehen. Denn die immer deutlicher zutage tretenden Verwerfungen sind nicht nur eine Frage davon, die Produktion in unterbrochenen internationalen Wertschöpfungsketten wieder aufzunehmen.Rückkehr des Zyklus?Denn wie misst man ökonomisch die mehr als unsanfte Erinnerung daran, dass man Vertrauen schnell verloren, aber nur viel langsamer wieder aufgebaut hat?Es sollte dabei auch erwähnt werden, dass es seit einiger Zeit auch Ziel der Wirtschaftspolitik einiger Staaten ist, die gegenseitige Abhängigkeit zu vermindern, was in der Konsequenz bedeutet, die internationale Arbeitsteilung in bestimmten Bereichen zurückzunehmen und die Produktion zurück ins Inland zu verlagern.

