DATAGROUP SE: DATAGROUP verstärkt sich im Finanzbereich

DATAGROUP verstärkt sich im Finanzbereich* Nach Übernahmen im Finanzsektor ernennt DATAGROUP Dr. Jan Saat zum Bereichsvorstand Banking and InsurancePliezhausen, 05. März 2020. DATAGROUP bündelt mit der Ernennung von Dr. Jan Saat zum Bereichsvorstand Banking and Insurance die Kompetenzen im Kundengeschäft mit Finanzdienstleistern. Mit der Übernahme der Portavis in diesem Jahr und der bereits vorhandenen DATAGROUP Financial IT Services baut der IT-Dienstleister das Geschäft im Finanzdienstleistungssektor stark aus und trägt mit der Ernennung des Bankenexperten Dr. Jan Saat auch organisatorisch der Bedeutung dieser Branche Rechnung.Seit dem 01. März 2020 verstärkt Dr. Jan Saat als Bereichsvorstand Banking und Insurance sowie als Geschäftsführer der beiden auf den Finanzsektor spezialisierten Tochtergesellschaften Portavis und DATAGROUP Financial IT Services (FIS) das Top Management des deutschen IT-Dienstleisters. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Saat in Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen. Es folgten mehrere Jahre als Strategie- und Managementberater für die europäische Finanzdienstleistungsbranche. Vor dem Wechsel zu DATAGROUP arbeitete er bei Bankhaus Lampe KG als CIO.Für DATAGROUP ist der Finanzsektor ein wichtiges Wachstumsfeld, da Banken insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld und durch die verstärkte Konkurrenz durch digital-native Anbieter die Digitalisierung vorantreiben wollen und müssen. Damit steigt auch der Bedarf an erfahrenen IT-Dienstleistern wie DATAGROUP, die mit spezialisierten Tochterunternehmen die nötige Expertise im IT-Bereich und den Sektor-spezifischen Anforderungen und Vorschriften mitbringt.Bereits 2017 übernahm DATAGROUP die heutige DATAGROUP Financial IT Services und konnte seitdem große Projekte im Finanzbereich gewinnen, darunter mit dem Next Generation Outsourcing Vertrag der NRW.Bank den größten Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der IT-Dienstleister ist mit diesen Kompetenzzentren und dem neuen Bereichsvorstand bestens gerüstet, um das Wachstumspotenzial des Sektors auszuschöpfen.ÜBER DATAGROUPDATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.KONTAKTClaudia Erning Investor Relations T +49 7127 970-015 claudia.erning@datagroup.de

05.03.2020

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London