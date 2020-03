Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist am Donnerstag hart an der Widerstandsregion um 12.200/230 Punkte abgeprallt und zurück unter die 12.000er Marke gerutscht. Während sich die US-Märke am Mittwoch noch äußerst robust präsentierten und die Zinsen 10-jähriger US-Schuldtitel oberhalb von 1% stabilisieren konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...