Am späten Nachmittag notiert Gemeinschaftswährung auf 1,1179 Dollar, während am Morgen der Kurs nur knapp über der Marke von 1,11 Dollar lag.Der Franken legt derweil nach anfänglichen Verlusten sowohl zum Euro wie auch zum Dollar zu. So notiert der Euro mit 1,0635 Franken am späten Nachmittag tiefer als noch am Vorabend. ...

