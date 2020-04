Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Zuwächse etwas eingegrenzt. Der österreichische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr um 1,22 Prozent höher bei 1.969,91 Punkten und entfernte sich damit von seinem bisherigen Tageshoch bei 1.992,78 Zählern. An den europäischen Leitbörsen herrschten überwiegend positive Vorzeichen vor.Weitere Handelsimpulse werden nun im Verlauf von der Stimmung an ...

