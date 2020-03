FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen vor womöglich hausgemachten Problemen haben die Aktien von Jungheinrich am Donnerstag im SDax spürbar belastet. Zeitweise sackten sie um mehr als 13 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit Herbst 2014.



Am späteren Nachmittag lagen sie bei 16,27 Euro mit 9,2 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn haben sie damit rund 25 Prozent eingebüßt. Der Gabelstapler-Hersteller wird am 18. März mit der Vorlage seiner Jahreszahlen erwartet, hatte allerdings bereits Mitte Dezember einen trüben Ausblick auf das neue Jahr gegeben.



Am Markt wurde auf die zuversichtlichen Aussagen des Frankfurter Wettbewerbers Kion am Dienstag und während des heutigen Kapitalmarkttages verwiesen. Zur Vorlage seiner Jahresbilanz hatte der Gabelstapler-Hersteller Kion für 2020 weiter gute Geschäfte in Aussicht gestellt.



Daher hieß es nun zu Jungheinrich: Investoren seien womöglich beunruhigt, dass die Hamburger vor allem unternehmensspezifische Probleme hätten und es nicht um die gesamtwirtschaftliche Lage gehe. Jungheinrich hatte im Dezember für das neue Jahr einen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis prognostiziert und dafür konjunkturelle Unsicherheiten verantwortlich gemacht. Kion gaben zuletzt im schwachen Gesamtmarkt um 2,5 Prozent auf 47,45 Euro nach./ck/ajx/fba

