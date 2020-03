82.000 Stellen in der IT waren Ende vergangenen Jahres unbesetzt. Der Engpass auf dem Arbeitsmarkt kommt denen zugute, die keine klassische Ausbildung durchlaufen haben: Quereinsteigern oder Spezialisten ohne Ausbildung. Über Bewerbermangel kann sich Cathleen Scharfe nicht beschweren: An fast jedem zweiten Arbeitstag liegt im E-Mail-Postfach der jungen Frau eine Jobanfrage. Auch über Karriereportale wie Xing und Linkedin wird sie immer wieder angeschrieben. Meistens überfliegt Scharfe die Bewerbungen und schreibt dann in wenigen Sätzen eine Absage: ?Vielen Dank, leider derzeit unpassend?. Ab und zu seien aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...