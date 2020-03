Die Börsen rutschen wieder. Während man sich um Auto-Werte wie Continental oder Daimler (WKN: 710000) fast Sorgen machen muss, sind die smarten Investoren längst zu HelloFresh (WKN: A16140) übergesiedelt. Hier knallt es heute zu Xetra-Handelsende +5,20% nach oben auf 26,30 Euro.

Für den Kochboxen-Versender gibt es nicht einmal erfreuliche Nachrichten, die den Kursanstieg am Donnerstag in einem ganz schwachen Indexumfeld stützen würden. Vielmehr legte HelloFresh vorgestern seinen Geschäftsbericht für 2019 vor und da ahnte ich schon, wie die Reaktion an der Börse auf die Zahlen ausfallen wird.

HelloFresh ist ein Winner...

...und der +40%-Rebound in fünf Handelstagen zeugt vom hohen Selbstbewusstsein der Anleger in die Aktie, die nach dem "Pivotal News Point" der 2019er Zahlen am Dienstag einen Gang höher geschaltet hat. Während es an den Börsen, in erster Linie abhängig vom Verlauf des Coronavirus, weiterhin volatil zugehen dürfte, stelle ich mich bei HelloFresh 2020 auf Kursgewinne ein.

