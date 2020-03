Original-Research: Nynomic AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu Nynomic AGUnternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.03.2020 Kursziel: 29,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningVorläufige Zahlen: Umsatz und EBIT in 2019 oberhalb der Guidance und unseren Prognosen Nynomic hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig über der zuletzt kommunizierten Guidance liegen. Schlussquartal stärker als befürchtet: Der Konzernerlös fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 64,8 Mio. Euro (-6% yoy), womit nicht nur die im November angepasste Prognose (ca. 62,0 Mio. Euro), sondern auch unsere bisherige Schätzung (61,8 Mio. Euro) um 4-5% übertroffen werden konnte. Analog hierzu liegt auch das erzielte EBIT mit etwa 6,4 Mio. Euro (-46% yoy) oberhalb des vorherigen Unternehmensziels (ca. 6,2 Mio. Euro) und unserer jüngsten Erwartung (6,0 Mio. Euro). Die im letzten Jahr erkennbare Investitionszurückhaltung in volumenträchtigen Endmärkten wie der Halbleiter- und Elektronindustrie mit Bestellverschiebungen einiger Schlüsselkunden in das laufende Geschäftsjahr hinein fiel im Jahresendspurt somit insgesamt weniger ins Gewicht als ursprünglich befürchtet. Der deutlich überproportionale EBIT-Rückgang ist neben fehlenden Skaleneffekten durch das geringere Umsatzvolumen wie bereits zuvor angekündigt auf überplanmäßige Investitionen in den Vertrieb sowie insbesondere die Produktentwicklung zur kurzfristigen Erschließung strategischer Wachstumschancen zurückzuführen. In erster Linie ist in diesem Zusammenhang das Ende November 2019 gelaunchte Cannabis-Messgerät 'Purpl PRO' von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines zu nennen. Zweistellige Wachstumsrate in 2020 erwartet: Nach dem insgesamt durchwachsenen Jahr 2019 dürfte das laufende Geschäftsjahr einen spürbaren Erlösanstieg im zweistelligen Prozentbereich liefern. Zwar haben wir unsere Umsatzprognose für die in H2 2019 akquirierte Tochter LemnaTec infolge der jüngst eingeleiteten Geschäftsumstellung von reinen Projekt- zu vermehrten Produktlösungen von 5,5 Mio. Euro auf 5,0 Mio. Euro gesenkt. Dennoch dürfte der erstmalige Erlösbeitrag zusammen mit dem Konsolidierungseffekt aus der ebenfalls in H2 2019 erworbenen Sensortherm (MONe: insgesamt ca. 7 Mio. Euro) alleine zu einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 71,8 Mio. Euro führen, was einem Wachstum von knapp 11% entsprechen würde. Darüber hinaus bietet neben den für H2 2020 erwarteten Nachholeffekten aus den letztjährigen Projektverschiebungen auch Spectral Engines mit dem Hochlauf des Großprojekts mit BSH sowie dem Vermarktungsstart von Purpl PRO (MONe: Beitrag im niedrigen siebenstelligen Mio.-Euro-Bereich) das Potenzial für einen sichtbaren Umsatzzuwachs. Auf Basis unserer jüngsten Erkenntnisse haben wir unsere Schätzungen insgesamt leicht angehoben. Fazit: Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 hat Nynomic für eine positive Überraschung gesorgt. Nach dem durchwachsenen Jahr 2019 sollte in 2020 wieder zweistelliges Wachstum verzeichnet werden, womit der strukturelle Investment Case unverändert intakt ist. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 29,00 Euro infolge einer Anhebung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20203.pdfKontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.