FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag die Talfahrt wieder aufgenommen. Ein milliardenschweres Notfallpaket der US-Regierung gegen das Coronavirus half genausowenig wie die Erklärung des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass seine Kreditprogramme jederzeit für Maßnahmen gegen das Coronavirus genutzt werden können. Der DAX schloss 1,5 Prozent niedriger bei 11.945 Punkten, im Tagestief stand der Index bei 11.845 Punkten.

Die Skepsis bei den Anlegern sitzt jedoch tief, wie weit diese Maßnahmen ausreichen werden, um die Wirtschaft stützen zu können. Insbesondere von einer Verlangsamung des Coronavirus-Ausbruchs außerhalb Chinas kann keine Rede sein kann. Im Gegenteil: Die Nachricht, dass Italien alle Schulen und Universitäten geschlossen hat, sorgte für Verunsicherung. Kalifornien hat derweil den Notstand ausgerufen, nachdem ein am Coronavirus-Erkrankter gestorben ist.

Konjunktursensible Sektoren mussten erhebliche Verluste einstecken: Verkauft wurden Automobilaktien, wenngleich hier auch negative Nachrichten von Continental eine Rolle spielten. Infineon verloren 5,7 Prozent, Lufthansa 3,7 Prozent, Thyssenkrupp 7,6 Prozent und Salzgitter 7 Prozent.

Continental rechnet nicht mit Besserung

Belastet vom schwächeren Automarkt und einer Milliardenabschreibung hat Continental (minus 12,4 Prozent) vergangenes Jahr bei stabilen Umsätzen einen hohen Verlust verzeichnet. Der Fehlbetrag fiel mit 1,23 Milliarden Euro zudem deutlich höher aus als am Markt befürchtet. Den Aktionären will der DAX-Konzern aber trotz des Verlusts eine Dividende von 4,00 Euro nach 4,75 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Für das laufende Jahr rechnet der Autozulieferer mit keiner Besserung.

Auch die Henkel-Aktie verlor deutlich mit Abgaben von 5,2 Prozent. Die UBS sprach von einer enttäuschenden EBIT-Marge. Alle Sparten seien als Folge des Restrukturierungsplans hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Konzernumbau habe höhere Investitionen zur Folge und wirke sich außerdem operativ negativ aus.

Merck KGaA gewannen nach besseren Zahlen 0,3 Prozent. Vonovia hat im abgelaufenen Jahr operativ mehr verdient und den oberen Rand der eigenen Gewinn-Prognose übertroffen. Allerdings zeigt der Ausblick nach Einschätzung von Jefferies die Belastung durch den Mietendeckel. Die Aktie gewann dennoch 0,3 Prozent. Nach gemischten Ergebnissen gaben Prosieben um 7,1 Prozent nach. Nach soliden Zahlen ging es für Hugo Boss um 2,8 Prozent nach oben.

Bewegung in der DAX-Indexfamilie

"Stay at Home"-Aktien waren tendenziell gefragt. "Man sucht sich gerade Unternehmen zusammen, die davon profitieren, dass Menschen in Zukunft häufiger im Haus bleiben", sagte ein Händler. Hellofresh gewannen 5,2 Prozent. Teamviewer, ein Anbieter von Videokonferenzen, legten um 2,2 Prozent zu.

In der DAX-Indexfamilie kommt es zu zahlreichen Änderungen. Die Aktien von Hellofresh werden in den MDAX aufgenommen und ersetzen dort die Titel von Dialog Semiconductor - basierend auf der Fast-Exit-Regel. In den SDAX rücken Godewind Immobilien, Steinhoff International, Adler Real Estate und SNP Schneider-Neureither & Partner. Sie ersetzen SGL Carbon (Fast Exit), Dr. Hönle (Fast Exit) und Heidelberger Druckmaschinen AG (Regular Exit).

Neu in TecDAX aufgenommen werden Isra Vision und ersetzen dort Dialog Semiconductor - basierend auf der Fast-Exit-Regel. Für etwas Kopfschütteln sorgt der Aufstieg von Godewind in den SDAX und Isra-Vision in den TecDAX mit Blick auf die Index-Kontinuität. Denn für beide Unternehmen laufen Übernahme-Angebote, so dass bei einem sinkenden Streubesitz die Aktien schnell wieder die Indizes verlassen könnten - so wie jüngst Comdirect.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 148,1 (Vortag: 147,8) Millionen Aktien im Wert von rund 5,84 (Vortag: 5,99) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.944,72 -1,51% -9,84% DAX-Future 11.915,50 -1,40% -9,24% XDAX 11.919,24 -2,66% -9,25% MDAX 25.679,69 -1,58% -9,30% TecDAX 2.912,00 -1,32% -3,41% SDAX 11.382,42 -1,99% -9,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,63 108 ===

