Kaum hatte die US-Notenbank am Mittwoch dieser Woche ihre Leitzinsen um 0,5 % gesenkt, zog auch die kanadische Notenbank nach.Den Zinssenkungen war eine Telefonkonferenz der Zentralbankchefs und der Finanzminister der G7-Staaten vorausgegangen. Dabei hatte man sich über ein koordiniertes Handeln in der Coronavirus-Krise abgestimmt.Zwar gab es im Anschluss keine konkrete gemeinsamen Maßnahme. Der japanische Finanzminister Taro Aso sah neben geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen auch höhere Staatsausgaben als angemessen an. Die Eurostaaten ringen aktuell noch um eine gemeinsame Position.Die kanadische Notenbank ging mit ihrer Senkung um einen halben Prozentpunkt dabei über die Markterwartungen hinaus. Denn die Ausbreitung des Coronavirus stellt nach Ansicht der Notenbank einen bedeutenden negativen Schock für die kanadische Wirtschaft dar. Deshalb sei die Notenbank auch bereit, die Zinsen weiter zu senken, wenn dies nötig würde.

