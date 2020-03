BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Länder unterstützen strengere Vorschriften für saubere Luft, auch für Autos. Die Umweltminister der 27 Staaten stellten sich am Donnerstag hinter entsprechende Pläne der EU-Kommission. Zwar hätten die bisherigen EU-Regeln dazu beigetragen, dass die Luft besser geworden sei. Aber es müsse mehr getan werden. Schätzungen zufolge sei Luftverschmutzung Ursache für 400 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr.



Die Minister begrüßten in einem Beschluss, dass die EU-Kommission Luftqualitätsnormen überprüft. Unterstützung gebe es auch für Pläne, "weitere Maßnahmen für eine emissionsfreie Mobilität zu ergreifen und strengere Emissionsnormen für Benzin- und Dieselfahrzeuge vorzuschlagen", erklärte der Rat der EU-Staaten. Gleiches gelte für die Senkung der Emissionen des Seeverkehrs und die Verbesserung der Luft in der Nähe von Häfen und Flughäfen.



Wann die EU-Kommission konkrete Vorschläge macht, ist aber offen. Es handelt sich zunächst nur um Prüfverfahren und Ankündigungen./vsr/DP/fba