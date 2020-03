The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2020



ISIN



CA55973N3040

DE000DD5AC04

LU0378436363

LU0378437767

NL0013746431

XS1112725814

XS1514717732

XS2082471587

MAGNUM GOLDCORP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de