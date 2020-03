NTT DOCOMO, INC. hat am Montag, den 2. März 2020 ein besonderes Video mit dem Titel "Mach-Speed Orchestra" veröffentlicht. In dem Video wird symbolisch das Tempo des mobilen Kommunikationssystems der fünften Generation "5G" dargestellt, das DOCOMO im Frühjahr 2020 als kommerziellen Service herausbringen will.

Mach-Speed Orchestra (Photo: Business Wire)

Das Video besteht aus dem Auftritt eines Orchesters in einem Konzertsaal. Als Dirigenten haben wir "Alter3", einen mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Androiden-Dirigenten, eingesetzt. Das Orchester führt Johann Sebastian Bachs bekanntes "Air auf der G-Saite" auf. Alter3 und das Orchester spielen die Musik in verschiedenen Tempi, die jeweils 3G, 4G und 5G simulieren sollen. Können die Orchestermitglieder mit Alter3s immer schneller werdendem Dirigieren mithalten? Das Video wurde in keiner Weise durch schnelleres Abspielen oder Computergrafiken (CG) bearbeitet. Viel Vergnügen also mit dieser besonderen Aufführung des "Mach-Speed Orchestra".

"Mach-Speed Orchestra" URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ui_0xFSqtbw

Zusammenfassung des "Mach-Speed Orchestra", einer von einem Androiden-Dirigenten geschaffenen 5G-Welt

Der Androiden-Dirigent "Alter3" tritt aus dem Dunkeln. Die Orchestermitglieder stimmen ihre Instrumente fertig, und Alter3 beginnt, das "Air auf der G-Saite" in einem Tempo zu dirigieren, das für das "3G-Netzwerk" steht. Beim Spielen ist das Orchester etwas verwirrt von dem gemächlichen Dirigiertempo. Im zweiten Abschnitt der Aufführung steigert sich das Tempo zu dem eines "4G-Netzwerks". Die Musik erreicht wieder ihr normales Spannungsniveau, und das Spiel des Orchesters wird lebendig und energetisch. Schließlich wird das Dirigieren von Alter3 im dritten Segment noch dynamischer, und die Aufführung beschleunigt sich zum Tempo eines "5G-Netzwerks". Wir hoffen, dass Ihnen diese "Mach-Speed-Aufführung" "ganz ohne CG oder schnelleres Abspielen" gefällt.

