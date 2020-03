Die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat die Korrektur an den Märkten für Zukäufe genutzt. Im Einkaufswagen des Starinvestors landeten Aktien einer Fluggesellschaft.? Berkshire nutzt Kursrückgänge für Kauf von Delta-Anteilen? Fast eine Million Delta-Aktien gekauft? Beteiligung ausgebautWie "Bloomberg" berichtet, hat der Chef von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, seine Anteile an Delta Air Lines aufgestockt, nachdem die Aktien infolge des Ausverkaufs an ...

