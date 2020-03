Der Corona-Virus hat seine Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wurden vernichtet, die Börsen haben teils deutlich korrigiert. Sind das jetzt Einstiegskurse? Einer der bekanntesten Investoren reagiert auf diese Frage erfrischend ehrlich.? Howard Marks räumt ein, keine Marktentwicklungen vorhersagen zu können? Investoren sollten etwas Geld zum Nachkaufen nutzen? Zukunftslage weiter unklarDer legendäre Investor Howard Marks hat in einem ...

