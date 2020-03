Selbst beste Vorgaben aus den USA scheinen dem DAX nicht zu einer nachhaltigen Erholung zu verhelfen. Jetzt aber müssen Anleger hierzulande erneut einen 1.000-Punkte-Verlust im Dow Jones verarbeiten. Die späte Indikation für den DAX von Donnerstagabend verspricht für den letzten Handelstag der Woche jedenfalls nichts gutes.Der Dow Jones hat am Donnerstag Stunde für Stunde seine Verluste zum Vortag ausgebaut, ging am Ende des Tages mit einem Abschlag von 969,58 Punkten in den Feierabend. Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...