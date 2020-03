Der amerikanische Immobilienkonzern Taubman Centers Inc. (ISIN: US8766641034, NYSE: TCO) zahlt am 31. März 2020 (Record date ist der 16. März 2020) eine Quartalsdividende von 0,675 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,70 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 52,29 US-Dollar (Stand: 5. März 2020) und unter Zugrundelegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...