Dies wird der Manner-Vorstand der Hauptversammlung am 26. Mai vorschlagen. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre würde damit 1,51 Mio. Euro betragen, teilte Manner am Donnerstagnachmittag mit. Für 2018 lag die Dividende ebenfalls bei 0,80 Euro je Aktie. Die Stiftung Manner hält 42,5 Prozent der Firmenanteile, Manner-Vorstand Hans Peter Andres rund 24 Prozent, die Familie Manner rund 22 Prozent und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...