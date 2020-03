FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCGN XFRA US1255231003 CIGNA CORP. NEW DL 1 0.036 EURXFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.304 EUROG78 XFRA DE000A0KEYM4 LBBW GLOBAL WARMING R 0.030 EURVFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.429 EURPA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.733 EURPWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.250 EURPCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.358 EURPSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.438 EURPP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.371 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.581 EUROPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.706 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.331 EURMGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.134 EURF1P XFRA TH0961010Y12 TTW PCL -FGN- BA 1 0.009 EURGSM XFRA US4004911065 GRUPO SIM. S.A.B. B ADR/3 0.621 EURCUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.233 EURCOS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.098 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.206 EURMX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.760 EURBOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.706 EURF1P2 XFRA TH0961010R11 TTW PCL -NVDR- BA1 0.009 EURNVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.018 EURKPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.100 EUR17PA XFRA US7018771029 PARSLEY ENERGY A DL-,01 0.045 EURRCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.333 EUROCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EURCY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.383 EURI8M XFRA AU000000SGM7 SIMS LTD. DEF. 0.036 EURIDG XFRA AU000000IMD5 IMDEX LTD 0.006 EURCLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA 0.302 EURFHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 0.700 EURFHU1 XFRA DE000A0JM0Q6 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I 1.830 EUREG0 XFRA BMG3198U1027 ESSENT GROUP LTD DL-,015 0.143 EUR