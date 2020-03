Der Chipdesigner und -hersteller Dialog Semiconductor hat eine turbulente Woche hinter sich. Anfangs sah alles danach aus, als wenn Neueinschätzungen zum Jahresverlauf den vorherigen Kursverfall stoppen könnten. So hatte Dialog mitgeteilt, dass man zwar für das erste Quartal mit einem deutlichen Umsatzrückgang rechne. Doch soll sich gerade in China, wo man seine Chips fertigen lässt, die Lage in der Produktion langsam wieder normalisieren.

Das Problem bleibt hierbei die Profitabilität, die schon im Abschlussquartal 2019 kräftig gelitten hatte. Dennoch hatte der Markt die optimistischere Einstellung des Unternehmens durchaus positiv aufgenommen. Bis zur Wochenmitte. Denn danach ging es wieder in die negative Richtung, nachdem bekannt wurde, dass der Wert überraschend aus dem MDAX fliegt und dem Kochbox-Lieferanten Hellofresh Platz machen muss.

Die Besonderheit bei Dialog Semiconductor: Nicht nur aus dem MDAX fliegt man raus, sondern auch aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...