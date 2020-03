Die Aktie von Airbus hat in den vergangenen Wochen massiv einbüßen müssen. Im 1-Monatsvergleich ist der Wert mit einem Minus von mehr als zwanzig Prozent unter den sechs stärksten Verlierern im MDAX. Und auch am Donnerstag ist die Aktie von Airbus immer tiefer ins Minus gerutscht. Derzeit notiert Airbus bei 104,78 Euro.Der europäische Flugzeugbauer hat im Februar eine Auftragsflaute verbucht. Nach einem starken Januar kamen im Folgemonat keine Bestellungen herein, teilte der Konzern am Donnerstagabend ...

