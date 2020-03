Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Von der leichten Erholung des Vortages war gestern nichts mehr zu spüren beim DAX. Zunächst startete er noch leicht im Plus in den Tag, doch schnell drehte er in den negativen Bereich und baute sein Minus immer weiter aus. Am Ende ging er mit einem Verlust von 1,5 Prozent bei 11.944 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie von Carl Zeiss hatte im Rahmen des intakten langfristigen Aufwärtstrends im Januar ein Rekordhoch bei 122,10 Euro verzeichnet. Seither befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Der mittelfristige Abwärtstrend führte die Notierung bis in den Dunstkreis des letzten Korrekturtiefs vom Oktober 2019 zurück, bevor eine technische Erholungsrally startete.