Moderna (MRNA): potentieller Corona-Killer mit CRV 2.8

Gelingt so der Kampf gegen das Corona-Virus? mRNA-Methode von Moderna Inc. könnte Impfstoff-Entwicklung beschleunigen. Aktie wieder mit Long Setup

Symbol:ISIN:Die Aktie konnte dank des Corona-Virus ein Plus von etwas über 74 Prozent hinlegen. Der Kurs stieg im Halbjahresverlauf zunächst moderat an, konnte aber in der letzten Februarwoche deutlich zulegen und erreichte am 27. sein Allzeithoch. Momentan gibt es nach einer Konsolidierung eine Seitwärtsbewegung mit jeweils einer relativ klar definierten Unterstützungs- und Widerstandslinie.Moderna Inc. hat erst durch die Corona-Krise Bekanntheit erlangt. Das Unternehmen entwickelte innerhalb weniger Wochen nach dem Ausbruch des Virus einen Impfstoff auf mRNA-Basis, mit dem bald klinische Tests beginnen sollen. Es besteht die Hoffnung, dass die Methode schneller als bei konventionellen Impfstoffen zum Erfolg führt. Fundamental dürfen Aktionäre noch nicht viel erwarten, es werden noch rote Zahlen geschrieben.Bei unserem Long Setup (Trigger bei 28.97 USD, Kursziel bei 36 USD und Stopp Loss bei 26.49 USD, Chance-Risiko-Verhältnis 2.8) gehen wir davon aus, dass das Thema Corona auf der Tagesordnung bleibt. Bis zu den Quartalszahlen im Mai wird es keinen marktreifen Impfstoff geben, daher ist unser Trade rein spekulativ und kurzfristig angelegt. Da auch die Möglichkeit besteht, dass rein saisonal wie bei einer Grippe üblich, die Zahl der Infektionen zurückgeht und sich die Lage beruhigt, ist ein Festhalten am Stopp Loss wichtig.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/moderna-mrna-potentieller-corona-killer-mit-long-setup/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MRNA.