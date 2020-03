FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BYQ3 XFRA IE00B2NG2T18 BARINGS IN.-B.CH.SE. ADL

NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.

XFRA CA55973N3040 MAGNUM COLDCORP INC.

A2N1 XFRA GB00BZ16J374 ASCENT RESOURCES LS -,002

