FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BYQ3 XFRA IE00B2NG2T18 BARINGS IN.-B.CH.SE. ADL
NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
XFRA CA55973N3040 MAGNUM COLDCORP INC.
A2N1 XFRA GB00BZ16J374 ASCENT RESOURCES LS -,002
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BYQ3 XFRA IE00B2NG2T18 BARINGS IN.-B.CH.SE. ADL
NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
XFRA CA55973N3040 MAGNUM COLDCORP INC.
A2N1 XFRA GB00BZ16J374 ASCENT RESOURCES LS -,002
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