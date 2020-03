Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Verlusten in die Börsensitzung starten. Negative Vorgaben kamen sowohl von der Wall Street als auch von den asiatischen Märkten. Eine Bankenindikation signalisierte eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn, dass der heimischen Leitindex ATX um zwei Prozent tiefer in den Handel starten könnte. "Weiterhin ist die COVID-19-Ausbreitung das Top-Thema an den Finanzmärkten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...