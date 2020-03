Die Anleger in Frankfurt haben zum Wochenschluss ihr Geld in Sicherheit gebracht. Der Dax ging 2,1 Prozent schwächer bei 11.700 Punkten in den Handel. "Die Corona-Angst ist zurück an den Börsen", erläuterte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

