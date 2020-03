Während es in der vorherigen Betrachtung der aktuellen Studie "AssCompact AWARD - Pools und Dienstleister 2020" um die Spitzenplätze in den Bereichen Vorsorge/Leben sowie Kranken ging, folgen in diesem Bericht die Favoriten der Makler in den Kategorien Sach/HUK und Finanzanlage/Finanzierung. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...