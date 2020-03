Deutsche Autohersteller haben nach Aussage der Deutschen Bank im vergangenen Jahr erstmals deutlich mehr Fahrzeuge in China als in ihrem Heimatmarkt hergestellt. Zwar sank die Pkw-Produktion deutscher Hersteller in China 2019 demnach um 0,9 Prozent auf 5,08 Millionen Einheiten, doch gab die stückzahlmäßige Fertigung in Deutschland im zweiten Jahr in Folge um etwa 9 Prozent nach und erreichte ein Niveau von nur noch 4,67 Millionen Autos. "Damit rutschte die inländische Produktion erstmals seit dem Rezessionsjahr 2009 unter die Marke von 5 Millionen Stück und auf den tiefsten Wert seit 1996", schreibt Anaylst Eric Heymann in einer Studie.

March 06, 2020

