6.3.: Thomas Böttcher läutet die Opening Bell für Freitag. Sein Börsentag Wien 2020 im Austria Center Vienna wird wegen des Corona-Virus von 21. März auf Ende Mai verschoben. Updates unter http://www.boersentag.at 5.3.: Die "Vom Start-up zum Börsekandidaten"-Autoren Josef Schmidt, Philipp Schrader, Ralf Kunzmann und Christoph Boschan mit der Opening Bell für Donnerstag. In dem Nachschlagewerk geben sie rechtliche und steuerliche Tipps zu Finanzierungen bis hin zu Börsefitness; www.lindeverlag.at 4.3.: Wilhelm Hörmanseder läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der langährige Mayr-Melnhof-CEO wird in wenigen Wochen an Peter Oswald übergeben. Davor erfolgt aber noch das Comeback der Mayr-Melnhof-Aktie im ATX 3.3.: ...

