Mit dem Verkauf der Aufzugsparte fließt viel Geld in die Kassen von ThyssenKrupp. Doch die Herausforderungen beginnen jetzt erst. Es geht ums Überleben.Das monatelange Wettbieten um ThyssenKrupp Elevator ist beendet. Für 17,2 Milliarden Euro verkauft der MDAX-Konzern seine Aufzugtochter an das Bieterkonsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven sowie die RAG-Stiftung. Mit 1,25 Milliarden Euro wird sich ThyssenKrupp an der Aufzugsparte rückbeteiligen, so sichert sich der Konzern stetige Dividendenerträge. ...

