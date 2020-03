Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts009/06.03.2020/09:30) - Wie gut schützen Antivirenprogramme? Dieser Frage sind die Experten von Stiftung Warentest in der aktuellen März-Ausgabe des Verbrauchermagazins "test" nachgegangen. Insgesamt wurden 19 Schutzprogramme für Windows- und neun für Apple-Rechner untersucht. In beiden Bereichen konnte ESET mit einer hervorragenden Virenabwehr, einfacher Handhabung und minimaler Rechnerbelastung punkten. Darüber hinaus garantiert der europäische IT-Sicherheitshersteller die Einhaltung der deutschen und europäischen Datenschutzrichtlinien und somit den vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten. Das Fazit der Tester: Note "gut" (1,6) für ESET Internet Security für Windows und dem Testsieg unter den Bezahlprogrammen für ESET Cyber Security Pro für Mac. "Der aktuelle Vergleichstest der Stiftung Warentest belegt erneut die Leistungsfähigkeit unserer Privatanwenderlösungen", freut sich Holger Suhl, ESET Country Manager DACH, über das hervorragende Abschneiden beim Vergleichstest. "Die Ergebnisse, sowohl für Windows- als auch für Mac-Rechner, belegen erneut die hohe Qualität und die Effizienz unserer Lösungen." Datenschutz hat oberste Priorität Im Vergleichstest berichtet Stiftung Warentest von Anbietern, die das Web-Browsing-Verhalten seiner Nutzer sammeln und diese gewonnen Daten weiterverkaufen. Hierzu schreibt die Stiftung: "Die anderen Anbieter machen in ihrer Datenschutzerklärung keine Angaben dazu." ESET erklärt in seiner Datenschutzerklärung ausführlich, wofür und wie Kundendaten genutzt werden. "Als europäischer Hersteller sammelt ESET keine Daten über das Web-Browsing-Verhalten unserer Kunden. Wir führen auch keine Monetarisierung von Benutzerdaten durch", erklärt Holger Suhl, ESET Country Manager DACH. "Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Antivirenprogrammen basiert unser Geschäftsmodell auf der Entwicklung und dem Verkauf kostenpflichtiger IT-Sicherheitslösungen. Die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Daten hat für uns immer die höchste Priorität." Testsieger 2020: ESET Cyber Security Pro ESET Cyber Security Pro zählt zu den besten Sicherheitsprogrammen für Apple-Rechner. Die ESET-Sicherheitslösung vereint einen hervorragenden Schutz mit einer guten Handhabung bei einer Top-Performance. Die Jury der Stiftung Warentest erwähnt ESET Cyber Security Pro als insgesamt beste Wahl unter den Bezahlprogrammen. Das Qualitätsurteil der Stiftung Warentest ist gut (2,5). Hervorragendes Ergebnis für ESET Internet Security Auch im Vergleichstest unter Windows 10 konnte ESET Internet Security mit hervorragenden Ergebnissen die Tester überzeugen. Bestwerte erzielte die Lösung des europäischen IT-Sicherheitsherstellers im Bereich Handhabung. Aber auch in den Bereichen Schutz und Rechnerbelastung erzielte ESET Internet Security exzellente Beurteilungen. Das Qualitätsurteil der Stiftung Warentest war insgesamt gut (1,6). (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200306009

