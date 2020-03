WTI kam in der Korrektur zuletzt nicht vom Fleck. Kursrückgänge könnten den nächsten Abwärtsschub einleiten. GBPUSD hingegen läuft in der Korrektur dynamisch zu einem Widerstand. Im GBPJPY hingegen ist von Dynamik in den letzten Tagen wenig zu sehen. WTI - Seitwärts mit Hang zur Unterseite Tickmill-Analyse: WTI auf dem Weg zum Jahrestief WTI kommt mit seinen Kurszuwächsen in der am Trendtief bei 43,35 USD gestarteten Korrektur derzeit kaum mehr voran. Schlechte Wirtschaftsdaten drücken auf die Kurse. ...

