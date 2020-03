München (ots) - Eine absolute Podcast Premiere: Kai Blasberg, Tausendsassa bei TELE 5, singt! Und zwar Werbespots, die uns vor Jahren schon tief ins Blut gegangen sind. Ob das was für die Ohren ist, muss jeder für sich entscheiden, aber es verursacht in jedem Fall Gänsehaut.Die Zwei Herren mit Hund gehen dieses Mal auf Werbung aus den 90ern ein. War damals alles besser? "Früher gab es deutlich mehr Storytelling, als heute. Da ist es kein Wunder, dass die Werbewirkung sinkt", konstatiert Thomas Koch.Die Medienskandale der Woche werden natürlich auch diskutiert. Kai Blasberg über Joko & Klaas: "Hier wurde der Zuschauer zum Betrogenen gemacht und das muss übelgenommen werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist das ein Verwahrlosungszeichen unserer Gesellschaft". Über Pocher vs. Wendler gibt es auch einiges zu sagen. "So eine Sendung kann ich mir nicht antun, dafür ist die Lebenszeit zu schade", meint Thomas Koch. "Beide ziehen sich am eigenen Schopf aus der Karriere-Scheisse und inszenieren - nichts", findet Kai Blasberg.Jetzt unbedingt reinhören.Auf Spotify, iTunes, Deezer und Podigee: https://podcastc82418.podigee.io/36-zhmh-29"Zwei Herren mit Hund" wird präsentiert von dwdl.dePressekontakt:TELE 5Marijke Schröter HadleyTel.: +49 (89) 649568-145Marijke.SchroeterHadley@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4539259