Hamburg (ots) - Zum diesjährigen Girls'Day am 26. März 2020 wird der Hamburger Entwickler und Publisher Goodgame Studios seine Türen für Schülerinnen ab 14 Jahren öffnen und spannende Einblicke in die Welt der Spieleentwicklung bieten.



In unterschiedlichen Seminaren zu den Fachbereichen Grafikdesign, Geschäftsfeld- und Unternehmensentwicklung, Softwareentwicklung, Marketing und Kommunikation können sich die Teilnehmerinnen einen ersten Überblick zu den verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Spieleentwicklers verschaffen. Die Mädchen können bei den unterschiedlichen Workshops auch selbst aktiv werden und Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilungen stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Dabei lernen die Schülerinnen ebenfalls, wie sie eigene Ideen technisch und kreativ umsetzen können.



Insgesamt können bis zu 20 Schülerinnen teilnehmen und lernen dabei die Atmosphäre des über die schwedische Stillfront Gruppe börsennotierten und international erfolgreich agierenden Unternehmens kennen.



Verena Schnaus, Chief Financial Officer und Geschäftsführerin bei Goodgame Studios: "Mit unseren Aktivitäten zum Girls'Day wollen wir Mädchen und junge Frauen für die Spieleentwicklung begeistern und ihnen einen ersten Weg für ihre Zukunft in der IT aufzeigen. Es fehlt uns in technischen Berufen weiterhin an qualifiziertem Nachwuchs, aber auch an weiblichen Führungskräften innerhalb der Gamesbranche. Diversität ist bei Goodgame Studios ein Schlüssel zum Erfolg und als dynamisches Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, auf einem schnell wachsenden Markt, ist die Ausbildung junger Fachkräfte unerlässlich. Wir freuen uns auf die Teilnehmerinnen am diesjährigen Girls'Day und wünschen allen Schülerinnen einen tollen Tag mit spannenden Einblicken in die Welt der Spieleentwicklung."



