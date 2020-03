Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 09.03.2020(Nr. 081) Außenhandel, Januar 2020(Nr. 082) Außenhandel: Wichtigste Handelsgüter, Jahr 2019(Nr. 083) Produktionsindex, Januar 2020(Nr. 084) Umsatz und Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, 4.Quartal 2019(Nr. 085) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Dezember 2019Dienstag, 10.03.2020(Nr. 086) Arbeitskostenindex, 4. Quartal 2019 und Jahr 2019(Nr. 087) Inlandstourismus, Januar 2020(Nr. 11) Zahl der Woche: Umsatz und Beschäftigte bei Messe-,Ausstellungs- und Kongressveranstaltern, Jahre 2008-2017Mittwoch, 11.03.2020(Nr. 088) Gesamtwirtschaftliche Umweltschutzausgaben, Jahr 2017Donnerstag, 12.03.2020(Nr. 089) Zum Weltverbrauchertag (15.03.2020): Konsumausgabenprivater Haushalte im internationalen Vergleich (Ergebnisse der VGR),Jahr 2018(Nr. 090) Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden undberuflichen Schulen (Schnellmeldung), Schuljahr 2019/2020Freitag, 13.03.2020(091) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2020(Nr. 092) Umsatz und Beschäftigte im Handwerk, Jahr 2019(Nr. 093) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 4. Quartal 2019(Nr. 094) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2019(Nr. 095) Speisepilzanbau und -ernte, Jahr 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4539298