München (ots) - Anmoderationsvorschlag:Daniela Katzenberger ist zurück! RTLZWEI zeigt ab dem 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr vier neue Folgen mit der Kult-Blondine, die von Familie und Job jeden Tag aufs Neue herausgefordert wird. Ob nun pompöser Kindergeburtstag, Zoff mit der Schwester, stressiges Dessous-Shoppen mit Ehemann Lucas oder Kinderwunsch: Die "Katze" meistert ihren Alltag wieder mal mit viel Witz und Charme. Oliver Heinze hat für Sie schon mal reingeschaut in die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".Sprecher: Kult-Blondine Daniela Katzenberger hat auf Mallorca ihr Glück gefunden:O-Ton 1 (DKFAM, 20 Sek.): "Ja, die Tussie ist jetzt Mama geworden. Ich glaube, als Familie sind wir so ein bisschen spießig - durch Lucas, der ist so der spießige Part - und aber auch bekloppt. Und das ist so mein...(lacht)...mein Bereich. Und halt das süße Kind. Die ist hier so: Dit-dit-diddeliddelitt-dit-dedl (singt)! Die hat uns halt voll im Griff."Sprecher: Deshalb plant die Familie für Sophias vierten Geburtstag auch eine Mega-Party - mit einer gigantischen Hüpfburg, ganz viel Glitzer...O-Ton 2 (DKFAM, 15 Sek.): "...und ich back einen Kuchen!" "Und wenn er hart ist wie Zement, scheißegal (lacht). Was ich allerdings auch befürchte, dass er hart sein wird wie Zement. So wie der letzte." "Schatz, ich bin kein kompletter Vollidiot!" "Aber Kuchenbacken kannste nicht!"Sprecher: Mit einer Backmischung aus dem Supermarkt gelingt es ihr dann aber doch. Na ja, zumindest halbwegs:O-Ton 3 (DKFAM, 09 Sek.): "It's not the yellow of the Egg!" SFX: Lucas lacht! "Sophia macht es einem auch sehr leicht, ihr irgendwas zu schenken: Die will einfach alles! Ja, ganz die Mama."Sprecher: Und die bekommt zu ihrem runden Geburtstag...O-Ton 4 (DKFAM, 10 Sek.): "Ne, ich hab keine Midlife-Crisis. Mit 33? Ich werd so 'ne 'GILF', also 'ne 'Grandma I'd like to fuck'. Ich denk, ich bin jetzt in nem Alter, wo ich zu meinem Aussehen stehen kann."Sprecher: ... von Lucas ein ganz besonderes Geschenk: Sie darf mit ihm - nicht ganz uneigennützig - heiße Dessous shoppen gehen:O-Ton 5 (DKFAM, 04 Sek.): "Damit du endlich mal wieder coole Klamotten hast, Schatz - und nicht immer in diesem Schlabberlook rumläufst vor allen Dingen."Sprecher: Gute Idee, weil auch für Daniela nach einem Kind die Familienplanung längst noch nicht abgeschlossen ist:O-Ton 6 (DKFAM, 01 Sek.): "Ich hätt ja gern zwei!"Sprecher: Aber das ist leichter gesagt als getan, denn....O-Ton 7 (DKFAM, 07 Sek.): "Sophia schläft ja auch noch bei uns im Schlafzimmer. Können Sie sich vorstellen, dass es sich sehr, sehr schwierig gestaltet, da das Bienchen auf das Blümchen zu kriegen."Abmoderationsvorschlag:Schauen wir mal: Die vier neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" laufen ab dem 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.