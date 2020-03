Berlin (www.anleihencheck.de) - Die FED ging in dieser Woche einen ungewöhnlichen Schritt, als sie den Leitzins am Dienstag völlig überraschend um sage und schreibe 0,50 Prozentpunkte senkte, so die Experten von LYNX BrokerAuch in Europa würden die Finanzexperten davon ausgehen, dass es in absehbarer Zukunft zu einer weiteren Zinssenkung kommen werde. Der Grund: Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Nachdem zuletzt das weltweite Wirtschaftswachstum bereits abgenommen habe, unter anderem durch den Handelskrieg zwischen China und den USA, solle durch diese Maßnahmen ein weiterer Einbruch abgemildert werden. Auch der Internationale Währungsfond habe ein Paket von 50 Milliarden US-Dollar geschnürt, das die Auswirkungen der Pandemie schwächen solle. Zusätzlich wolle die Weltbank Entwicklungsländern mit 12 Milliarden US-Dollar unter die Arme greifen. Hierzulande hätten Wirtschaftsminister Altmeier und Finanzminister Scholz ebenfalls ein Konjunkturpaket angekündigt, sollte das Virus die Wirtschaft bedrohen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...