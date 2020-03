HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 175 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Reifenkonzerns und Autozulieferers sei schwächer als befürchtet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anlagestory bleibt aus seiner Sicht aber intakt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005439004

CONTINENTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de