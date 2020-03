Bereits am letzten Freitag hatte der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell angekündigt, die Auswirkungen des Coronavirus auf die volkswirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und falls notwendig, mit geldpolitischen Instrumenten zu reagieren. Am Dienstag war es soweit: Die Fed senkte den Leitzins um 0,5 % in den Leitzinskorridor von 1,00 % bis 1,25 %. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 hat die Fed die Leitzinsen damit außerhalb ihrer turnusmäßigen Notenbanksitzungen gesenkt. US-Präsident Trump ...

