HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt. Analyst Mustafa Hidir rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit durchwachsenen Ergebnissen und einem mauen Ausblick des Bremssystemherstellers./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000KBX1006

