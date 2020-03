thyssenkrupp: Aktie im freien Fall trotz dieser Erfolgsmeldung

Der Industriekonzern thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) hat mit brasilianischen Partnern einen Großauftrag aus Brasilien an Land gezogen. Das Konsortium, das von thyssenkrupp Marine Systems angeführt wird, soll 4 Korvetten liefern. Die Schiffe auf Basis der Meko-Klasse von thyssenkrupp sollen komplett in Brasilien gebaut werden. Wie der Essener Stahlhersteller am Donnerstag mitteilte, ist die Auslieferung zwischen 2025 und 2028 geplant.

1,8 Mrd. Euro Auftragswert

Welches Volumen der Großauftrag umfassen wird, wurde von thyssenkrupp noch nicht bekanntgegeben. Laut brasilianischen Medienberichten dürfte der Auftragswert umgerechnet knapp 1,8 Mrd. Euro betragen. Davon sollte ein großer Teil von thyssenkrupp eingenommen werden, denn laut Mitteilung dürfte der lokale Anteil an dem Projekt bei 30 bis 40 Prozent liegen.

