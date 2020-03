Der Aktienkurs von Continental (Conti) verliert in dieser Woche 18 Prozent an Wert. Mittlerweile kostet ein Titel wieder so viel wie letztmalig im Jahre 2013. Doch die Kursschwäche könnte sich ausdehnen, zumal eine wichtige Unterstützung durchbrochen wurde. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie überzeugt. Von Manfred Ries

