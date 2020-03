Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am 8. März wird zum 99. Mal der Weltfrauentag begangen, so die Experten von BNY Mellon Investment Management. Selbst Japan setze inzwischen auf Frauen-Power. Aus Sicht von Miyuki Kashima, Leiterin für japanische Aktien bei BNY Mellon Asset Management Japan, habe die Womenomics-Initiative in Wirtschaft und Gesellschaft schon viel bewegt, aber das weibliche Leistungspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft: Japan habe eine "Womenomics"-Initiative ins Leben gerufen. ...

