Die Aktie von Wirecard verliert am Freitagvormittag weitere vier Prozent und nähert sich nach zwischenzeitlicher Erholung wieder dem Zwischentief aus der Vorwoche bei 110,85 Euro an. Schuld daran ist der schwache Gesamtmarkt, der weiterhin unter der Corona-Angst leidet. Das Coronavirus verbreitet an den globalen Aktienmärkten auch am Freitag Angst und Schrecken. Hierzulande verliert der DAX rund 3,5 Prozent und taumelt in Richtung der 11.500-Punkte-Marke. Dem kann sich auch die Wirecard-Aktie nicht ...

