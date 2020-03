Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts021/06.03.2020/11:30) - Nun stehen sie fest: Die Gewinner des renommierten Awards "Digital Transformer of the Year". In vier bedeutenden Branchen der deutschen Wirtschaft haben die Vogel Communications Group und _MEDIATE in diesem Jahr wieder die Vorreiter der Digitalen Transformation identifiziert und die Preisträger am 4. März 2020 in München gekürt. Dies sind die Preisträger und Nominierten im Überblick: Automotive * Gewinner: VW * Nominiert: BMW; Daimler Industrie und Technik * Gewinner: Festo * Nominiert: Evonik; Phoenix Contact Maschinen- und Anlagenbau * Gewinner: Siemens * Nominiert: Kuka; SEW Eurodrive Medien * Gewinner: Haufe Group * Nominiert: Axel Springer; Ströer Die Verleihung fand in einem innovativen und für die Digitale Transformation passenden Rahmen statt - im ICM Internationalen Congress Center in München. Die interaktive Veranstaltung mit spannenden Keynotes bot den Gästen die Möglichkeit, unmittelbar vom Wissen der Preisträger zu profitieren. Die Veranstaltung stand dieses Jahr unter dem Motto "Für eine sichere digitale Transformation". Ferner brachten die Nominierten jeweils ihre wesentlichen Erkenntnisse des letzten Jahres mit, über die auch in den Pausen eifrig diskutiert wurde. Bereichert wurde die Veranstaltung durch das Grußwort von der Schirmherrin der Initiative, Dorothee Bär, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, sprach ein Grußwort, in dem er auch auf den Gewinn der Automobilmesse einging. Zudem erhielten die Teilnehmer Impulse von hochkarätigen Speakern aus der Praxis, etwa von Andreas Harting, Mitgründer der Deloitte Digital Studios und von Eric Dolatre, Gründer von GMX und renommierter Buchautor bei Random House. Der direkte Kontakt und intensive Austausch standen auch 2020 wieder klar im Fokus des Events. "Wir haben auch 2020, unter diesen widrigen Umständen, wieder eine hochkarätige Veranstaltung hingelegt. Das Publikum ist gestärkt nach Hause gegangen: mehr Wissen, mehr Kontakte und mehr Impuls. Damit haben wir unser Ziel erreicht", so Prof. Dr. Katja Nettesheim, Gründerin und Geschäftsführerin von _MEDIATE. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.digitaltransformeroftheyear.de Vorab hatten die Initiatoren eine branchenübergreifende Online-Befragung zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Interessierte können die Ergebnisse der Studie hier downloaden: https://www.dtoy.digital/studie-2019 Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. _MEDIATE hat in seiner über 12-jährigen Tätigkeit als aktiver Transformationsbeschleuniger vielfältige Erfahrung mit den Herausforderungen, Potenzialen und konkreten Erfolgen bei der Digitalen Transformation etablierter Unternehmen in Projekten gesammelt - und diese Erfolge aktiv mitgestaltet. Die daraus resultierende Expertise fließt nun auch in ein tech-basiertes mobiles Programm namens CULCHA ein, das die nachhaltige Transformation der Unternehmenskultur über die Veränderung des Führungsverhaltens gewährleistet. Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter: http://www.vogel.de. Belegexemplar/Link erbeten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200306021

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 05:31 ET (10:31 GMT)