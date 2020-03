Berlin (www.anleihencheck.de) - Nun ist es also doch passiert. Aus Sorglosigkeit wurde innerhalb kürzester Zeit Panik. Mit der Ankunft des neuen Coronavirus in Italien und dem Auftreten weiterer Fälle außerhalb Chinas verließ die Investoren der Mut, so Jens Herdack, CIIA, CEFA bei der Weberbank.Die Aktienmärkte hätten crashartige Abschläge verzeichnet. So sei der DAX von seinem erreichten Hoch zwischenzeitlich um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Selbst im vermeintlich bislang weniger betroffenen Amerika hätten die Investoren Verluste in ähnlicher Größenordnung verkraften müssen. Damit sei ein Ausmaß erreicht worden, das historisch selten wie beispielsweise bei den Terroranschlägen des 11. September zu verzeichnen gewesen sei. Doch seien die Auswirkungen der aktuellen "grippeähnlichen" Pandemie wirklich mit denen historischer Ereignisse wie der Subprime-Krise oder dem Zwillingsturmanschlag vergleichbar? ...

