Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die kurze Stabilisierungsphase zur Wochenmitte ist schon wieder vorbei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und Co stünden kurz vor dem Wochenende erneut kräftig unter Druck. Seit dem vor zwei Wochen bekannt geworden sei, dass das Coronavirus sich auch massiv in Europa ausbreite, stehe für den DAX ein Verlust für 15 Prozent zu Buche. ...

