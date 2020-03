Berlin (ots) - Am 6. März 2020 wurde im Hotel InterContinental Berlin der Mestemacher Preis "Spitzenvater des Jahres" bereits zum 15. Mal verliehen. Das Preisgeld je Vater beträgt 5.000 Euro.Geehrt wurden in diesem Jahr Safak Gündüz und Hannes Gesmann. Die Siegerväter stammen aus Hamburg und Herford in Ostwestfalen-Lippe.Die Großbäckerei Mestemacher würdigt erstmals auch eine Mütterorganisation. 5.000 Euro Preisgeld erhält die Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk, aus Berlin. "Leistungen von Müttern und Vätern nützen uns allen. 70 Jahre Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk sind ein wunderbarer Anlass, zukünftig auch zu den modernen und emanzipierten Vätern eine Mütterorganisation auszuzeichnen," betont Prof. Dr. Ulrike Detmers.Dazu stellen wir für Redaktionen weiteres kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung, das auf unserer Website www.mestemacher.de (http://www.mestemacher.de) heruntergeladen werden kann.Weitere Informationen zum Preis und zu den Preisträgern finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersInitiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des JahresMestemacher Preis MütterorganisationVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin der GruppeRessortleitungPublic AffairsMarketingSocial MarketingTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/4539579