Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sieht in den jüngsten Großhandelszahlen Anzeichen einer angespannten Wirtschaftslage Anzeichen für eine angespannte Wirtschaftslage. "Die insgesamt noch gute Jahresbilanz des Großhandels überzeichnet die wahre konjunkturelle Situation", erklärte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Die schwache Entwicklung in dem wichtigen Teilbereich des Produktionsverbindungshandels, der Indikator für die Industrieproduktion und den Export ist, lässt immer deutlicher die angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland erkennen."

Bingmann forderte die Politik dazu auf, "dass sie endlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland strukturell verbessert". Die Bedingungen für Investitionen und Beschäftigung dem "internationalen und strukturellen Wandels anpasst" werden. Nötig sei auch eine Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Großhandels-Umsätze 2019 nominal um 1,7 Prozent und real um 2,0 Prozent. Im 4. Quartal war der Umsatz real 1,6 Prozent höher und nominal 0,3 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen - dem Produktionsverbindungshandel - sanken die Umsätze im Quartal nominal um 3,3 Prozent, lagen aber real 1,2 Prozent höher als im Vorjahr, während der Konsumgütergroßhandel nominal um 2,6 Prozent und real um 2,0 Prozent zulegte.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 06:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.